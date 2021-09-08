Нью-Йорк, США, , 09:40 — REGNUM В Соединенных Штатах есть люди, которые поддерживают идеи президента России Владимира Путина, а телеканал RT их успешно продвигает. Об этом заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол во время виртуальной дискуссии, которая была посвящена взаимоотношениям между США, Китаем и Россией.

Майкл Макфол U.S. Department of State

«Есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент Дональд Трамп, который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Джо Байдену», — сказал он.

Макфол также сравнил современное политическое соперничество с периодом холодной войны, когда сообщества были разделены внутри государств, а не только между разными государствами.

Экс-посол выразил мнение, что «Путин играет в покер с кучей двоек и троек на руках», но в отличие от других мировых лидеров, «какие бы карты у него ни были, он доказал, что он хочет их использовать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макфол заявил, что политическая система в России может измениться после эпохи правления президента РФ Владимира Путина. В ходе выступления бывший дипломат сообщил, что знает российскую историю достаточно хорошо для того, чтобы спрогнозировать реакцию, которая последует за десятилетиями правления одного лидера. В качестве примера он привёл изменения в СССР, а также реакцию в 2000-х на «ельцинизм».

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