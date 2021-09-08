Пекин, 8 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Китайская автомобилестроительная компания Changan Automobile Group вывела на рынок новый кроссовер Changan CS55 Plus. Об этом сообщает издание Sina.

Sina Changan CS55 Plus

Для покупателей доступны три комплектации новинки. Начальная комплектация стоит 107 тыс. юаней (около 1,2 млн рублей), а цена топовой версии составляет 122 тыс. юаней (1,4 млн рублей).

Экстерьер модели получился стильным, но без излишеств. Длина CS55 Plus составляет 4515 мм, а межосевое расстояние равно 2656 мм. Автопроизводители оснастили машину фарами со светодиодной начинкой. При этом для задних фонарей было выбрано нестандартное белое свечение.

Под капотом модели «трудится» 1,5-литровый турбодвижок максимальной мощностью 188 л. с. Он сочетается с семискоростной автоматической трансмиссией и передним приводом.

Напомним, Changan CS55 Plus станет основным конкурентом южнокорейской модели Hyundai Tucson.

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