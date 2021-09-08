Киев, , 09:38 — REGNUM На Украине продолжают муссировать тему о переименовании страны. Так, журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» предложил свой вариант названия Украины.

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Телеведущий оценил идею советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича и счёл хорошей идеей пошутить над Москвой. Однако предложил не останавливаться на этом, а пойти дальше.

«Назвать Украину тогда — Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионный канал, а страна», — высказался Гордон, добавив, что это шутка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович предложить переименовать страну в Русь-Украину, чтобы «отобрать бренд «русские» у России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что можно использовать другой вариант — Укрусь.

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Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал инициативу Арестовича, заявив, что Украине необходимы реформы, а не смена официального названия страны. Разумков надеется, что это фейк. Он добавил, что у него нет информации о том, что законопроект об изменении наименования страны готовиться в офисе украинского президента.

Позднее советник украинского лидера заявил, что заявления о переименовании Украины были сделаны в шутливой форме и являются его личным мнением, а не официальной позицией Киева.

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