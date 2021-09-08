Чебаркуль, Челябинская область, 8 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Чебаркуле Челябинской области местная жительница перевела мошенникам 300 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ей позвонили якобы из банка и сообщили, что на её имя оформляется кредит. В качестве доказательства показали подложную фотографию справки. Гражданка доверилась звонившей, получила два кредита и перевела деньги на указанные счета.

Примечательно, что в 2020 году она уже стала жертвой мошенников, отдала им 445 тыс. рублей. Для этого женщина также взяла кредит.