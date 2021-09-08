Уфа, 8 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Федеральный центр профессиональной подготовки молодёжи намерены создать в «Парке молодых профессионалов» в Уфе, в котором проходил финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом 7 сентября сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в ходе встречи со сборной республики, выступившей в этом финале.

Glavarb.ru Церемония закрытия финала чемпионата WorldSkills Russia

«Потенциал парка во время соревнований оценили федеральные гости и представители бизнеса. Он будет развиваться по нескольким направлениям. Мы планируем создать здесь федеральный центр профессиональной подготовки молодёжи, а также перспективную площадку для инновационных компаний», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Он также отметил, что некоторые организации уже вовлечены в этот проект в рамках создания кластера беспилотной авиации.

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что бизнес-наследие финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» будет способствовать дальнейшему развитию экономики.

«Оборудование, на котором соревновались участники, останется в республике. Мы передадим его в колледжи, укрепим их материально-техническую базу, создав до 200 новых и современных мастерских», — напомнил он, отметив, что в регионе намерены сформировать полноценную подготовительную базу, на которой будут постоянно собираться молодые мастера, наставники и оттачивать их профессиональные навыки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что соревнования WorldSkills Russia проходили в Уфе с 25 по 29 августа и собрали две тысячи конкурсантов из 76 субъектов РФ.