Красноярск, 8 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Козульском районе Красноярского края зафиксировали факт браконьерства. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 сентября в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Евгений Тихменев Охота на медведя. 1890-е

Как уточнили в минэкологии, нарушители использовали запрещённые способы охоты. Видео варварской охоты на медведя появилось в соцсетях.

Место охоты и личности браконьеров установлены. У нарушителей не было разрешительных документов. Ущерб окружающей среде от их действий составил 180 тысяч рублей. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае открыт сезон охоты. В профильном министерстве напомнили, что в охотугодьях усилено патрулирование опергрупп.

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