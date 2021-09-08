Чита, 8 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Паводковая обстановка остается напряженной в Забайкалье. По информации территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 сентября отмечался рост уровней воды на реке Амур у села Покровка на 42 сантиметра, реке Шилка на 22−90 сантиметров, в среднем и нижнем течении рек Ингоды и Читы на 13−39 сантиметра, на реке Витим у села Неляты на 102.

Пресс-служба правительства Забайкалья Наводнение в Забайкалье

«Подтоплены поймы рек Шилка у села Кокуй на 20 сантиметров, Чита у села Бургень и Шишкино на 58−64 сантиметра, у города Читы на 28, Нерча у города Нерчинск на 118 сантиметров. Пойма реки Чара у одноименного села освободилась от воды», — уточняют синоптики.

Вместе с тем, на реке Чита у села Бургень, реки Нерча у города Нерчинск, на реках Чара, Олекма, Каренга у села Усть-Каренга прошли пики паводков, начался спад уровня воды.

На реке Чита у краевой столицы ожидается прохождение пика паводка, с подъемом уровня воды на 15−20 см, начнется спад, вода на пойме сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. Пострадали почти 14 тысяч человек. Подтверждены повреждения на 113 километрах автомобильных дорог регионального и местного значения и на 69 мостовых сооружениях.

Общая сумма подтвержденного ущерба составляет 571,7 миллиона рублей.

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