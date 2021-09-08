Канберра, 8 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. За последние сутки в Австралийской столичной территории выявили еще 20 носителей коронавирусной инфекции. Об этом 8 сентября в ходе пресс-конференции сообщил глава столичного правительства Эндрю Барр, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, девять случаев связаны с предыдущими заражениями. Причины инфицирования еще 11 человек санитарные власти расследуют. За последние 24 часа в Канберре было проведено более 3 000 тестов на коронавирус, отметил он.

7 сентября Барр назвал «еще одним великим днем вакцинации», поскольку в Канберре и ее пригородах было сделано 4 700 прививок от COVID-19.

По данным столичного министерства здравоохранения, более 80% населения в возрасте старше 70 лет вакцинированы от COVID-19. По словам Барра, Австралийская столичная территория стала первым регионом Австралии, который достиг данного целевого показателя.