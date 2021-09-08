Кижингинский район, Бурятия, 8 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители разыскивают 17-летнего учащегося Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа им. Н.М. Ербанова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 3 сентября он вышел из общежития.

Пропавший ребенок

«По имеющимся данным, днем он выехал на маршрутном такси в г. Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся. Является воспитанником социального учреждения», — отметили в ведомстве.

Пропавший европейской внешности, на вид 17 лет, рост 170−175 см. Был одет в спортивный костюм и чёрные кроссовки. Отмечается, что ранее подросток не уходил.

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