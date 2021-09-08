Москва, 8 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Победа сборной России над Мальтой была слишком нервной. Об этом заявил главный тренер российской команды Валерий Карпин.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

«Слишком нервная победа», — сказал Карпин.

Он добавил, что команда выполнила задачу минимум и набрала семь очков после трёх матчей. По его словам, трудности есть, но результат не самый плохой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России обыграла команду Мальты со счётом 2:0 в матче отборочного турнира на ЧМ-2022.

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