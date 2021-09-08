Москва, 8 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовят письмо для банков, в котором порекомендуют рассылать рекламную информацию клиентам только с их согласия. Об этом пишет 8 сентября газета «Известия», ссылаясь на проект письма.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Регуляторы обратили внимание на то, что заёмщику не дают возможности отказаться от получения рекламы при оформлении документов в финансовых организациях. Поэтому кредиторам в целях обеспечения законных прав и интересов граждан порекомендуют получить у клиентов согласие на рассылку рекламы.

Кредиторы смогут его получить на отдельном документе или через форму на сайте своей организации. Со дня на день, отмечает газета, такую рекомендацию разошлют не только банкам, но и микрофинансовым организациям, кредитным и сельскохозяйственным кооперативам, ломбардам.

Регуляторы отмечают также, что клиенту, который не согласился получать рекламу, не должны отказывать в предоставлении кредита или займа.

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