Джакарта, 8 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Министр права Индонезии Ясонна Лаоли заявил, что два иностранных гражданина погибли в результате пожара в тюрьме Тангеранга, сообщает Kompas.

Pixabay.com Пожар

Двое иностранцев приехали из ЮАР и Португалии. Власти Индонезии сотрудничают с министерством иностранных дел, а также с посольствами и консульскими учреждениями соответствующих стран.

В результате пожара погиб 41 человек и еще несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии уточнили число погибших при пожаре в блоке C исправительного учреждения I класса в Тангеранге.