Москва, 8 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. На портале Московского экспортного центра (МЭЦ) появилась новая бесплатная онлайн-услуга для предпринимателей «Персональный подбор байеров» (закупщов модных товаров), сообщается на портале мэра столицы.

Пресс-служба конкурса «Мой первый бизнес» Мой первый бизнес. Бизнес-интенсивы

Новая онлайн-услуга МЭЦ позволит столичным компаниям-экспортерам получить е контакты наиболее перспективных покупателей в Европе (более 25 стран), Африке и на Ближнем Востоке (восемь стран), в Азии (девять стран) и СНГ (семь стран).

Новая услуга позволит предпринимателям Москвы расширить географию экспорта, существенно сэкономить время и ресурсы, необходимые для самостоятельного поиска потенциальных покупателей, и заключить выгодные сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы выделили 114,7 млн рублей на поддержку представителей малого и среднего предпринимательства.

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