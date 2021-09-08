На Кубани автобус со студентами съехал в кювет, пострадали девять человек
Краснодарский край, 8 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Девять человек пострадали в результате автоаварии с участием автобуса в Кавказском районе Краснодарского края утром 8 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Авария произошла около 05:30 на автодороге Темрюк — Краснодар — Ставрополь — автобус, в котором находились студенты из Ставропольского края, всего 46 человек и водитель, съехал в кювет.
По последним уточнённым данным, пострадали девять человек — четверо из них госпитализированы в стационар, пяти пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах и причинах аварии.