Канберра, 8 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Австралии за последний год резко возросла смертность от утопления. За последние 12 месяцев на побережье страны, во внутренних водоемах и реках, а также в бассейнах погибли 294 человека, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом 8 сентября сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Отмечается, что одним из главных факторов, способствовавшими этому, стала пандемия коронавируса, поскольку из-за закрытых пляжей на побережье австралийцы, начали отдыхать возле внутренних водоемов и купаться в незнакомых местах, где нет работников спасательных служб.

Отмечается, что 80% от числа утопленников составляют мужчины, виновниками смертей которых были алкоголь и наркотики, экстремальное поведение и переоценка своих способностей.

На людей в возрасте от 25 до 34 лет приходилось 17% всех смертей от утопления — больше, чем в любой возрастной группе.