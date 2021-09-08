Душанбе, 8 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на территории Таджикистана сейсмологи. Об этом 8 сентября сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Zeml.info Землетрясение

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 71 км в юго-западном направлении от посёлка Мургаб, очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано сейсмологами у острова Беринга в акватории Тихого океана.