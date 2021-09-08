Петропавловск-Камчатский, 8 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. На Камчатке в ближайшие дни ожидается дождливая погода, в районах края по ночам пройдёт мокрый снег и похолодает, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Камчатском УГМС».

Камчатка

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9 сентября в Петропавловске-Камчатском ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью, по данным синоптиков, будет сильный ветер. Температура воздуха в дневные часы в столице региона не поднимется выше +19 градусов, ночью опустится до +10 градусов.

В южных районах края ожидается небольшой дождь при дневной температуре не выше +20 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +7 градусов.

В северных районах также прогнозируется небольшой дождь днём, который ночью перейдёт в снег. На севере температура ночью опустится до 0 градусов, а местами уже начнутся заморозки — до — 5 градусов. Днём температура будет колебаться от +7 до +12 градусов.

10−11 сентября дожди в дневные часы и мокрый снег ночью ожидаются практически во всех районах Камчатки. На севере Камчатки ночью похолодает до — 5 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, пока в Алтайском крае страдают от жары в +30 °C, в Иркутской области объявили о заморозках. Как сообщает 7 сентября территориальное управление ГУ МЧС РФ, 8−10 сентября по области местами ожидаются заморозки до 0,-5°С, которые представляют опасность для сельскохозяйственных растений.