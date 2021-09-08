В Забайкалье срываются сроки ремонта дорог по нацпроекту
Чита, 8 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края признали, что большая часть работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» не выполнена. Как сообщает 8 сентября пресс-служба правительства региона, губернатор Александр Осипов поручил срочно принять меры.
«В конце сезона большая часть работ не выполнена. Как это может происходить? Необходимо срочно подготовить кадровые и организационные решения по каждому объекту», — подчеркнул глава Забайкалья.
Из конкретики известно, что сроки исполнения контракта сорваны подрядчиком на одном из самых крупных объектов этого года — дороге Баляга-Ямаровка. В этом году дорожники должны отремонтировать 50 километров этой региональной дороги. Ремонт должен был завершиться 15 августа.
Стоимость работ по первому участку — порядка 245 миллионов рублей. На данный момент по первому участку готовность составляет 27%, по второму — 36%, по третьему — 53%, по четвертому — 56%.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 8,7 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры в регионах РФ.
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