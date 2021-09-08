Чита, 8 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края признали, что большая часть работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» не выполнена. Как сообщает 8 сентября пресс-служба правительства региона, губернатор Александр Осипов поручил срочно принять меры.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорогами Забайкалья

«В конце сезона большая часть работ не выполнена. Как это может происходить? Необходимо срочно подготовить кадровые и организационные решения по каждому объекту», — подчеркнул глава Забайкалья.

Из конкретики известно, что сроки исполнения контракта сорваны подрядчиком на одном из самых крупных объектов этого года — дороге Баляга-Ямаровка. В этом году дорожники должны отремонтировать 50 километров этой региональной дороги. Ремонт должен был завершиться 15 августа.

Стоимость работ по первому участку — порядка 245 миллионов рублей. На данный момент по первому участку готовность составляет 27%, по второму — 36%, по третьему — 53%, по четвертому — 56%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 8,7 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры в регионах РФ.

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