8 сентября 2021 | Время чтения 6 мин

Вашингтону следует продолжить энергичные дипломатические отношения с Северной Кореей. Однако Соединенные Штаты также выиграют от помощи дополнительных союзников, работающих над тем, чтобы остановить или просто замедлить развитие северокорейской ядерной программы. Россия была бы ценным дополнением к фракции ядерного разоружения полуострова. И администрации Джо Байдена следует пойти на серьезное взаимодействие с Москвой по этому вопросу.

Александр Белов, , 10:22 — REGNUM Когда-то северокорейский лидер первым делом посещал российскую столицу. Так, именно одобрения Иосифа Сталина добивался бывший лидер КНДР Ким Ир Сен, поставленный советскими оккупационными властями, для нападения на Южную Корею. У СССР было много военной техники, которой можно было вооружить армию Северной Кореи. Однако Сталин старался держать Москву в тени. Он хотел избежать конфронтации с Соединенными Штатами и втянуть в конфликт Китайскую Народную Республику. Благодаря этому КНР стала бы больше зависеть от Москвы, а также в большей степени взяла бы на себя расходы на войну, пишет Даг Бендоу в статье, вышедшей 7 сентября в The National Interest.

Северная Корея и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

После смерти Сталина и окончания войны контроль Москвы над Пхеньяном ослаб, и хотя Советский Союз по-прежнему был более могущественным соседом КНДР, от неизбежного военного поражения Ким Ир Сена спас Пекин. Более того, тогдашнему северокорейскому лидеру особенно не нравилась программа десталинизации Никиты Хрущева. Пхеньяну удалось выиграть на противоречиях своих крупных соседей.

«Северная Корея ловко воспользовалась этой дипломатической игрой. На протяжении всей Холодной войны Пхеньян успешно выкачивал из Кремля ресурсы, предлагая в ответ только улыбки и разговоры о дружбе. Тот факт, что такая же линия проводилась в отношении Пекина, был небольшим утешением», — отметил Федор Тертицкий из NK News.

Отношения Китая с КНДР также не были лишены напряженности, однако Пекин смог добиться в Пхеньяне большего влияния. Что особенно важно, после своего экономического взлета КНР стала доминировать во внешнеэкономических отношениях Северной Кореи.

Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина Gov.cn

Когда после распада Советского Союза новое правительство России установило дипломатические отношения с Республикой Корея, КНДР плохо отреагировала на такое развитие событий. Несмотря на то, что Китай в конечном счете последовал примеру Москвы, реакция Пхеньяна была более сдержанной, предположительно, потому, что оскорблять обе страны, время от времени выступающие в роли покровителей, было бы неразумно. То, насколько относителен статус Китая и России в Пхеньяне, стало очевидно в 2018 году, когда состоялась встреча на высшем уровне между главой КНДР Ким Чен Ыном и бывшим президентом США Дональдом Трампом. В ходе саммита северокорейский лидер и его китайский коллега Си Цзиньпин встречались пять раз, тогда как с президентом России Владимиром Путиным встреча была всего одна, трехчасовая и в основном символическая.

Хотя отношения России с Северной Кореей по-прежнему не играют такой же роли, как отношения КНДР с Китаем, Москва все же имеет право вето в вопросе введения санкций в ООН и является источником некоторой твердой валюты для Пхеньяна, испытывающего в этом смысле трудности. Однако Россия, похоже, искренне выступает против наличия у КНДР ядерного оружия, что неудивительно, поскольку все больший арсенал Северной Кореи делает это государство более независимым от всех своих соседей, включая номинальных друзей. Последние оценки Rand Corporation и Asan Institute особенно отрезвляют Москву. В течение нескольких лет Пхеньян может обзавестись парой сотен ядерных боеголовок, благодаря чему КНДР станет ядерной державой среднего уровня. Для Москвы в таком случае станет гораздо сложнее как формировать поведение Северной Кореи, так и преодолевать последствия ее краха.

Действительно, недавний визит в Сеул высшего представителя России по ядерным вопросам, заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова, по иронии судьбы совпавший с визитом специального представителя США Сунга Кима, свидетельствует об обеспокоенности российских властей. К сожалению, трехсторонней встречи не было.

«Хотя высокопоставленные ядерные посланники США и России одновременно посетили Южную Корею, три страны не провели трехстороннюю встречу», — пояснил Сунг Ким. — Это свидетельствует о том, что официальные лица США и России приехали в Южную Корею с разными целями. Думаю, Москве нужно было выяснить, что происходит, перед тем, как возобновится диалог Северной Кореи и США.

«Вместе с Китаем Россия недавно подчеркнула необходимость шестисторонних переговоров по ядерной проблеме. Возможно, она хотела заранее подготовиться к многостороннему диалогу. Известно, что трехсторонние переговоры между США, Южной Кореей и Россией в Сеуле не состоялись из-за отказа России. Похоже, что Россия не хотела оказывать давление на Северную Корею, действуя так, как если бы она поддерживала альянс Южной Кореи и США», — добавил он.

Морские Котики США на военных учениях в Южной Корее

Если учесть состояние американо-российских отношений, едва ли можно ожидать чего-то большего. Однако интересы Вашингтона и Москвы на Корейском полуострове схожи. В отличие от Китая, и та и другая сторона меньше беспокоятся о стабильности Северной Кореи, поскольку северная приграничная зона имеет для них меньшее значение. Объемы торговли России и КНДР гораздо меньше, и пострадает в геополитическом плане Москва не так сильно, как КНР, от воссоединения Кореи в союзе с Америкой.

Такое развитие событий предполагает возможность обсуждения и, возможно, даже сделки между Москвой и Вашингтоном по корейскому региону. Сами по себе США должны стремиться ослабить напряженность в отношениях с Россией и найти способ разрешить вопросы по Украине, Сирии и другие, казалось бы, неразрешимые противоречия. Хотя Россия вряд ли станет союзником Запада против КНР, у этих двух стран непростые отношения, в которых может преобладать напряженность, если антагонизм по отношению к Вашингтону больше не будет сближать их.

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Точно так же Соединенные Штаты должны стремиться заручиться более сильной поддержкой правительства Путина для денуклеаризации Северной Кореи. Хотя лояльность, сложившаяся еще со времен Корейской войны, всегда будет влиять на точку зрения Москвы в отношении КНДР, расхождения во взглядах уменьшились бы, если бы Россия не увидела себя в таких враждебных отношениях с Америкой. В этом случае Москва может выказать готовность больше координировать свои действия с Соединенными Штатами и использовать свое влияние в Пекине, чтобы добиться более жесткой позиции в отношении Пхеньяна.

Владимир Путин и Си Цзиньпин на открытии совместных морских учений России и Китая Kremlin.ru

Хотя КНР представляет собой самый важный внешнеполитический вызов для Америки, Пхеньян — наиболее трудноразрешимая проблема, которая грозит обострением ситуации. КНДР продолжает обращаться внутрь себя, отвергая предложение вакцин против коронавируса, обращая вспять экономические реформы и стремясь ограничить доступ к южнокорейской культуре. В то же время Северная Корея продолжает расширять свой ядерный арсенал.

Вашингтону следует продолжить энергичные дипломатические отношения с Северной Кореей. Однако Соединенные Штаты также выиграют от помощи дополнительных союзников, работающих над тем, чтобы остановить или просто замедлить развитие северокорейской ядерной программы. Россия была бы ценным дополнением к фракции ядерного разоружения полуострова. И администрации Джо Байдена следует пойти на серьезное взаимодействие с Москвой по этому вопросу.