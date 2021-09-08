Ханты-Мансийск, 8 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Житель Югры предстанет перед судом по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 4,5 млн рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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По версии следствия, 53-летний обвиняемый в феврале 2020 года организовал поставку на территорию иностранного государства лесоматериалов хвойных и лиственных пород объёмом 571 куб/м на сумму более 4,5 млн рублей. При этом бизнесмен представил в Уральскую электронную таможню документы, содержащие недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных ресурсов»). Дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.