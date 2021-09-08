Нью-Йорк, США, , 09:27 — REGNUM Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол назвал два связанных с Москвой пугающих его сценария, которые, по его мнению, могут произойти в Европе.

Майкл Макфол U.S. Consulate Vladivostok

По мнению Макфола, президент России Владимир Путин «хочет уничтожения НАТО». Экс-посол считает, что российский президент не считает, что НАТО соответствует интересам России.

«Первый сценарий: например, драка в эстонском городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами. Молодые люди иногда дерутся. Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их. Они убивают группу этнических эстонцев и возвращаются домой. Они не остаются, они возвращаются к себе. Будем ли мы вступать в войну с Россией из-за этого», — сказал он, выступая на виртуальном мероприятии, посвященном отношениям между США, Китаем и Россией.

Как признался Макфол, на случай, если такой сценарий реализуется, союзничество в Североатлантическом альянсе не кажется ему таким крепким, каким оно должно быть.

«Второй сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории. Что мы будем делать, если это произойдет? Это два сценария, которые меня пугают», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макфол заявил, что политическая система в России может измениться после эпохи правления президента РФ Владимира Путина. В ходе выступления бывший дипломат сообщил, что знает российскую историю достаточно хорошо для того, чтобы спрогнозировать реакцию, которая последует за десятилетиями правления одного лидера. В качестве примера он привёл изменения в СССР, а также реакцию в 2000-х на «ельцинизм».

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