Макфол рассказал, как Россия может уничтожить НАТО
Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол назвал два связанных с Москвой пугающих его сценария, которые, по его мнению, могут произойти в Европе.
По мнению Макфола, президент России Владимир Путин «хочет уничтожения НАТО». Экс-посол считает, что российский президент не считает, что НАТО соответствует интересам России.
Как признался Макфол, на случай, если такой сценарий реализуется, союзничество в Североатлантическом альянсе не кажется ему таким крепким, каким оно должно быть.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макфол заявил, что политическая система в России может измениться после эпохи правления президента РФ Владимира Путина. В ходе выступления бывший дипломат сообщил, что знает российскую историю достаточно хорошо для того, чтобы спрогнозировать реакцию, которая последует за десятилетиями правления одного лидера. В качестве примера он привёл изменения в СССР, а также реакцию в 2000-х на «ельцинизм».
Читайте также: Бывший посол США в России спрогнозировал изменения в российской политике