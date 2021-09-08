Тирасполь, , 09:26 — REGNUM Присутствие российских миротворцев в Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) необходимо до тех пор, пока не будет гарантии мира в регионе. Об этом, как сообщает агентство «Новости Приднестровья», сказал в беседе с журналистами министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

«Миротворческая операция будет актуальна до тех пор, пока мы не придем к окончательному, справедливому урегулированию и не снимем с гарантиями угрозу рецидива военного конфликта», — заявил Игнатьев.

Он отметил, присутствие российских миротворцев в регионе позволяет сдерживать «реваншистские настроения», а также содействует цивилизованному диалогу Тирасполя с Кишинёвом.

Напомним, ранее Майя Санду, став президентом Молдавии, заявила о своей позиции, что Россия должна вывести миротворцев из региона. Она предложила заменить военных на гражданскую миссию ОБСЕ.

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