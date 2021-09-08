Джидинский район, Бурятия, 8 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Власти Бурятии направили на компенсационные выплаты пострадавшим от наводнения в Джидинском районе 1,8 млн рублей. Деньги выделены из резервного фонда республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Паводок в Бурятии

188 жителей района получат по 10 тыс. рублей. Кроме того, средства на выплаты пострадавшим перечислены администрации Кяхтинского района.

«Средства в размере по 10 тыс. рублей направлены 99 пострадавшим от паводков, еще 32 человека получили по 100 тыс. рублей и одному пострадавшему выплачено 50 тыс. рублей», — отметили в правительстве.

Кроме того, жителям подтопленных территорий, потерявшим урожай, помогут «борщевым набором», а также дровами. Зампред правительства Пётр Мордовской призвал начать выплаты по потере урожая до конца недели.