Москва, , 09:35 — REGNUM Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю отмечаемой 8 сентября 80-й годовщины начала блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и жителям Северной столицы.

Валентина Матвиенко с ленточкой «Ленинградской победы» (лента в память медали «За оборону Ленинграда") Дарья Драй © ИА REGNUM

«В памяти народной навсегда запечатлены героические свершения павших за время бесчеловечной блокады воинов-красноармейцев и простых ленинградцев, по-прежнему не утихает щемящая боль утраты», — говорится в обращении спикера верхней палаты Федерального собрания.

Матвиенко отметила мужество и стойкость ветеранов и блокадников, всех тех, кто внес свой вклад в победу Ленинграда над врагом, в последующее сокрушение нацизма.

«Их несгибаемой волей, бесконечной любовью к Отечеству, тяжелейшим трудом в условиях бомбежек и страшного голода, ратным мастерством и самоотверженностью в схватках с силами врага выковано настоящее и будущее города на Неве», — заявила Валентина Матвиенко.

Бывший губернатор Петербурга, спикер Совета Федерации подчеркнула, что подвиги предков являются «непреходящим нравственным ориентиром, мерилом наших созидательных дел и устремлений» и пожелала петербуржцам «новых достижений и всего самого доброго».

Напомним, 8 сентября 1941 года немецкие войска захватили Шлиссельбург, сухопутная связь Ленинграда со страной была прервана, в этот же день город подвергся первой массированной бомбардировке, в ходе которой на Бадаевских складах был уничтожен большой запас продовольствия. Так началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся до 27 января 1944 года.