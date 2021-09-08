Ереван, , 09:23 — REGNUM Решение о заключении под стражу бывшего генерального прокурора Армении, экс-главу Следственного комитета страны Агвана Овсепяна, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, а также в хищении имущества и отмывании денег, принял суд общей юрисдикции Еревана. Об этом 8 сентября рассказал адвокат Овсепяна Сасун Рафаелян.

Арест ru.torange.biz

«Судья суда общей юрисдикции Мнацакан Мартиросян, как мы и ожидали, постановил арестовать Агвана Овсепяна. После того как мы получим официальное решение, опротестуем его в апелляционном суде», — приводит его слова армянский портал «Пастинфо».

При этом 7 сентября специальная следственная служба Армении приняла решение об аресте бывшего генерального прокурора республики по вышеназванным обвинениям.

Отметим, Агван Овсепян в 2003—2014 годах занимал должность армянского генерального прокурора, а в 2014—2018 годах — пост председателя СК страны, во время правления президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.