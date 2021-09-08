Канберра, , 09:25 — REGNUM С 23:59 9 сентября локдаун в австралийском штате Виктория, за исключением Шеппартона и его пригорода, перестанет действовать. Об этом 8 сентября в ходе пресс-конференции объявил премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, власти приняли решение, несмотря на то, что за последние сутки в штате был зарегистрирован 221 новый случай коронавируса.

Снятие локдауна в Виктории означает, что ранее действующие до этого пять причин для выхода из дома будут отменены, и жители штата свободно смогут выходить на улицу. Работодатели смогут вернуть на работу до 25% сотрудников, но не более 10 человек.

Отмечается, что школьное обучение для выпускных (12-х) классов будет проводиться в очном формате.

В то же время в штате сохранятся ограничения на поездки в столичный Мельбурн.

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