Ногинск, Московская область, 8 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. На место обрушения трех пролетов многоэтажного дома в Ногинске выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом 8 сентября сообщается в телеграм-канале главы Подмосковья.

Kremlin.ru Андрей Воробьев

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Ожидается, что на месте ЧП он встретится с пострадавшими от взрыва жителями. Также он планирует проконтролировать ход спасательных работ.

«Жертв нет. Сейчас жильцы дома эвакуированы, на месте работают специалисты, кинологи, спасательная техника. По поручению главы региона после разбора завалов здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются», — сказано в сообщении.