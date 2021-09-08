Вильнюс, 8 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. 7 сентября в Вильнюсе провели встречу министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте и министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек. Стороны обсудили миграционный кризис, возникший на границе Литвы и Польши с Белоруссией. Об этом сообщает Polskie Radio.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

В рамках мероприятия стороны подписали меморандум о помощи Литве со стороны Чехии в размере 13,5 млн чешских крон (около 530 тыс. евро) для борьбы с нелегальной миграцией. В частности, для охраны границы с Белоруссией.

Таким образом, Чехия стала первым государством, предложившим Вильнюсу финансовую помощь для разрешения миграционного кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев литовские пограничники наблюдают существенный рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. Число нелегалов выросло в десятки раз по сравнению с показателями прошлого года. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис вызван искусственно официальным Минском.