Севастополь, 8 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал провести в полном объёме следствие по уголовному делу об осквернении памятника в Севастополе и передать дело в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Бастрыкин дал поручение руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю отозвать из суда направленное туда ранее ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подростков, подозреваемых в совершении вандализма на мемориальном комплексе в Севастополе. Дело, по поручению Бастрыкина, должно быть передано в производство Главного следственного управления СКР, он также потребовал провести расследование в полном объёме и передать дело в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении троих 16-летних подростков было возбуждено также по требованию Бастрыкина 30 августа после публикации в Сети видео, на котором они прикуривали у Вечного огня на территории мемориального комплекса к 100-летию окончания Гражданской войны. Накануне, 7 сентября, следственные органы по Крыму и Севастополю сообщили, что подростки искупили свою вину, проведя уборку на территории мемориала. Также сообщалось, что следствие направило в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении в отношении подозреваемых меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.