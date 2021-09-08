Кызыл, 8 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Глава управления Роспотребнадзора по Туве Людмила Салчак заявила о недопустимости проведения массовых мероприятий, в том числе семейных торжеств из-за непростой эпидситуации. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кызыла.

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По словам Салчак, в регионе наблюдается небольшое снижение заболеваемости COVID-19 и стабилизация ситуации.

«Тем не менее суточный показатель превышает российский уровень в 1,5 раза. За прошедшую неделю зарегистрировано 453 случая заболевания. Наибольшее количество в Кызыле», — отметила она.

Ранее в республике разрешили возобновить работу заведениям общепита с 50-процентной заполняемостью. При этом послабления не касаются проведения массовых мероприятий.