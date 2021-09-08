Из ресторана в Ульяновске похитили крупную выручку
Ульяновск, 8 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ульяновска раскрыли хищение денег в ресторане. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области
В полицию обратился владелец сети ресторанов в Ульяновске, сообщив о хищении более 250 тыс. рублей. Правоохранители сообщают, что в ходе расследования под подозрение попали двое молодых парней, один из которых является работником ресторана.
«Он знал, что в кабинете управляющего осталась выручка, которая была подготовлена для инкассаторов», — говорится в сообщении.
По данным УМВД, ночью со своим сообщником ульяновец проник в помещение через окно, похитив выручку.
Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карсунском районе Ульяновской области произошла кража на территории недействующих очистных сооружений.
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