Вашингтон, 8 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп намерен участвовать в новой президентской гонке 2024 года в стране, однако еще не принял окончательного решения по этому поводу. Об этом 8 сентября сообщает газета Politico со ссылкой на источники, близкие к Трампу, и на членов Республиканской партии США.

Gage Skidmore Трамп

По информации издания, в последнее время бывший американский лидер заметно увеличил свое присутствие в медиапространстве и в то же время его штаб начал более активно собирать средства, а также размещать большее количество рекламы, в которых атакуется действующий президент США — демократ Джо Байден.

Также источники заявили, что снижение рейтингов Байдена из-за ухудшения ситуации с COVID-19 и вывода войск США из Афганистана еще больше укрепили Трампа во мнении, что он может принять участие в выборах американского президента в 2024 году.

«Он на самом деле не решил, но мы все думаем, что он будет участвовать», — отметил один из источников и добавил, что Трамп пока выжидает самого удобного момента.

Кроме того, указывается, что о желании бывшего американского лидера вновь принять участие в выборах президента также заявляли конгрессмен-республиканец Джим Джордан (от штата Огайо) и бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что высокий уровень инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 был зафиксирован более, чем в 95% округов США.