Златоуст, Челябинская область, 8 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области местный житель продал свой автомобиль двум разным людям. Об этом сообщает областной главк МВД.

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Тревогу забил местный предприниматель, купивший эту машину. Он заявил в полицию о мошенничестве на сумму 50 тыс. рублей. Оказалось, что гражданин 1978 года рождения продал ему свою машину. А затем он же взял её в лизинг и продал ещё одному лицу.

По факту мошенничества завели уголовное дело. До суда гражданина отпустили на свободу.