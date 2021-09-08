Нью-Дели, 8 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Российско-индийские консультации по вопросам безопасности начались в Нью-Дели 8 сентября. Россию представляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев

Со стороны Индии консультации проводит советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал. Обсуждение в основном будет посвящено обстановке в Афганистане, где к власти пришло радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Консультации начались», — сказал Аношин ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита Патрушева в Индию запланирована его встреча с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

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