Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Многочисленные кризисы, с которыми столкнулись Соединённые Штаты летом текущего года, значительно повлияли на рейтинг главы Белого дома Джозефа Байдена, который занял свой пост менее чем десять месяц назад. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Джо Байден (сс) EJ Hersom

Новая волна пандемии коронавируса, вызванная «Дельта"-вариантом и замедлением темпами вакцинации от COVID-19, пожары, ураганы и наводнения, опустошившие Соединенные Штаты в последние месяцы, разрушили обещания Джо Байдена «вернуться к нормальной жизни», отмечает издание. Эта чёрная серия событий сопровождалась серьёзным ослаблением позиций американского лидера. По данным сайта Five Thirty Eight, 16 августа рейтинг популярности Джо Байдена впервые упал ниже 50%.

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«То, что должно было стать, по выражению Байдена, «летом радости и свободы», превратилось в серию кризисов, политически ослабивших американского президента», — пишет газета.

Ко всем невзгодам добавился хаотичный ввод войск из Афганистана, «кризис, которого можно было бы избежать», считают авторы статьи.

«Застигнутая врасплох крушением афганского режима и захватом Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в тот момент, когда эвакуация ещё не завершилась, администрация демократов повела себя непрофессионально в той области, где она так гордилась своим опытом. Байден, объявивший в момент прихода в Белый дом о возвращении компетентности и ценностей, вышел из этого фиаско политически ослабленным», — отмечает издание.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведённого в августе агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 46%. По сведениям журналистов, это самый низкий уровень одобрения деятельности Байдена за время его президентства. Предыдущий рейтинг одобрения главы Белого дома составлял 53%.