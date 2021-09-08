Уфа, 8 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Два лесных пожара продолжают бушевать на общей площади 1460 га в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

Vk.com/aparfenchikov В Карелии горят леса (цитата страницы главы Карелии А. Парфенчикова в соцсети)

Сообщается, что один лесной пожар продолжает действовать в Белорецком районе в шести км от ЗАТО г. Межгорье на площади 840 га (он вспыхнул ночью 23 августа 2021 года). Еще один пожар продолжает бушевать в Баймакском районе в семи км от населенного пункта Ишмухаметово на площади 620 га (он возник утром 3 сентября 2021 года).

Отмечается, что огнеборцам удалось ликвидировать один лесной пожар на площади 70 га в Абзелиловском районе в шести км от населенного пункта Мухаметово.

Согласно данным пресс-служба министерства лесного хозяйства республики, всего в 2021 году в Башкирии возникло 445 лесных пожаров на общей площади 14 253,845 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии снят особый противопожарный режим.