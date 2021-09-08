Симферополь, 8 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс призвал ООН отреагировать на диверсию, устроенную украинскими спецслужбами на полуострове.

Rk.gov.ru Ефим Фикс

«В ООН обязаны отреагировать на вопиющее преступление украинских спецслужб в отношении Крыма и осудить киевские власти за политику террора в отношении мирных граждан», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что данный вопрос должен быть поднят на заседании Совета Безопасности ООН, «политике произвола киевских властей пора положить конец».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа произошёл взрыв на газопроводной трубе ГУП РК «Крымгазсети» в районе села Перевальное Симферопольского района, в результате населенный пункт полностью остался без газа. 4 сентября стало известно о задержании троих подозреваемых в организации диверсии. Накануне, 6 сентября, Киевский районный суд Симферополя арестовал троих подозреваемых в организации взрыва газопровода до 4 ноября. В ФСБ РФ заявили, что диверсия на газопроводе в Крыму 23 августа была организована главным управлением разведки Украины.

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