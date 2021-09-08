Саратов, 8 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 243 новых носителя коронавируса, днем ранее выявили 238 случаев заражения. По информации регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, все заболевшие с установленным источником заражения.

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 93 пациентов, с признаками ОРВИ — 149 человек, у одного — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 8 сентября подтверждено 82 750 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 76 420 человек, за сутки — 200 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 106 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 64 человека, 29 — в возрасте до 20 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области полный курс иммунизации антиковидными препаратами прошли 589 308 человек.

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