Сухум, 8 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. 94 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 7 сентября в ходе 367 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 176 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 32 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 25 716 носителей SARS-CoV-2. Из них 21 760 признаны выздоровевшими, в том числе 35 — в течение последних суток. Всего в стране зарегистрировали 388 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За последние сутки зафиксировали один такой случай.

6 сентября в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 93 новых носителя коронавируса в результате 399 исследований. Случаев смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» зарегистрировано не было.

Напомним, в Сухуме продолжает работать госпиталь Минобороны РФ. Из общего числа пациентов с COVID-19 в республике в нём лечатся 62.