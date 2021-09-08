Варшава, , 09:05 — REGNUM Обращение Еврокомиссии в Суд Европейского союза с просьбой наложить на Польшу финансовые санкции является «попыткой ограничить суверенитет страны». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 7 сентября министр юстиции Польши Збигнев Зёбро во время брифинга.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава польского минюста напомнил, что Еврокомиссия не имеет права вмешиваться в организацию правосудия в государствах-членах Евросоюза.

«Это вытекает не только из договоров Европейского союза, но и из решений конституционных судов многих стран Сообщества», — добавил Збигнев Зёбро.

Напомним, в середине июля Суд Европейского союза признал польскую систему дисциплинарной ответственности судей несовместимой с законодательством ЕС. В связи с этим Европейская комиссия ходатайствует в Суд ЕС о наложении финансовых ограничений для Варшавы.