Варшава, 8 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Обращение Еврокомиссии в Суд Европейского союза с просьбой наложить на Польшу финансовые санкции является «попыткой ограничить суверенитет страны». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 7 сентября министр юстиции Польши Збигнев Зёбро во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Глава польского минюста напомнил, что Еврокомиссия не имеет права вмешиваться в организацию правосудия в государствах-членах Евросоюза.

«Это вытекает не только из договоров Европейского союза, но и из решений конституционных судов многих стран Сообщества», — добавил Збигнев Зёбро.

Напомним, в середине июля Суд Европейского союза признал польскую систему дисциплинарной ответственности судей несовместимой с законодательством ЕС. В связи с этим Европейская комиссия ходатайствует в Суд ЕС о наложении финансовых ограничений для Варшавы.