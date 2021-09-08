Мюнхен, Германия, 8 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Швейцарская компания Micro Mobility Systems на автосалоне в Мюнхене (Германия) представила трёхколёсный электроскутер Microletta. Об этом сообщается на сайте Electrek.

Electrek Microletta (Micro Mobility Systems)

Трёхколёсный электроскутер Microletta пока носит статус концепта. Однако он вполне может стать серийным.

Два передних колеса электрического транспортного средства делают его более устойчивым и надёжным. Помимо необычной схемы расположения колёс скутер выделяется боковыми зеркалами, выполненными в стиле ретро и большим фонарём между ручек.

Максимальная скорость скутера составляет 80 км/ч, а его дальность хода на одной зарядке достигает 100 км.

На данный момент новинку забронировали более пяти тысяч человек.

Ранее компания BMW представила на автомобильной выставке в Мюнхене электровелосипед и электромотоцикл с адаптивной мобильностью (AMBY). Байки также получили опцию управления со смартфона.

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