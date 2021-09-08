Екатеринбург, 8 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту недопуска жительницы Екатеринбурга и её сына с ДЦП в самолёт со своим инвалидным креслом. Поручение провести её дал уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий, сообщает пресс-служба ведомства.

OpenClipart-Vectors Инвалидная коляска

Проверяющим предстоит изучить обстоятельства произошедшего и достоверность изложенных в прессе сведений. По итогам проверки примут соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, мать десятилетнего мальчика пожаловалась на одну из авиакомпаний. По её словам, в Симферополь ребёнок летел рейсом этой же компании тоже со своим креслом, но тогда проблем не возникало.