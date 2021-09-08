Ульяновск, 8 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные возгорания сухой растительности. Об этом сообщает управление МЧС.

Mpr73.ru В Ульяновской области продолжается цифровизация леса

По данным ведомства, 7 сентября пожарно-спасательные подразделение трижды выезжали на тушение сухой травы: в Мелекесский, Радищевский и Теренгульский районы. Всего за сутки огнём пройдено 0,137 гектара.

Напомним, что 6 сентября в регионе было ликвидировано три травяных пожара общей площадью 0,295 гектара.

Ранее в минприроды Ульяновской области ИА REGNUM сообщили, что приобретён комплект геодезического оборудования на основе GNSS-приёмника геодезического класса. Данное оборудование позволяет с высочайшей точностью определять географические координаты, в том числе границы лесного фонда.