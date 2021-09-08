Посёлок городского типа Магдагачи, Амурская область, 8 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Прокуратура Амурской области выясняет причины и последствия подтопления детского сада в посёлке Магдагачи. После паводка и подтопления в нём повреждены стены и пол, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА REGNUM Детский сад

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Поводом для проведения проверки стали публикации в СМИ и социальных сетях. Паводковыми водами был затоплен первый этаж здания. Теперь пол и стены дошкольного учреждения требуют ремонта. Прокуратура рассматривает эту проблему с точки зрения нарушения законодательства об образовании и оценивает возможности функционирования детского сада.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Ленинское Еврейской автономии паводком подтопило два детских сада, спортшколу, сельхозколледж, школу и районную больницу.