Манский район, Красноярский край, 8 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Красноярская природоохранная прокуратура с 6 сентября проводит проверку по факту загрязнения реки Кувай в Манском районе Красноярского края.

Скриншот с Telegram-канала прокуратуры Красноярского края Загрязнённая река Кувай в Красноярском крае

Как сообщили ИА REGNUM 8 сентября в краевой прокуратуре, обследование показало, что причиной загрязнения стала хозяйственная деятельность общества с ограниченной ответственностью. Выяснилось, что на разработанном в прошлый сезон месторождении происходит просачивание неосветлённой воды из технологического отстойника на рельеф местности. Затем она попадает в реку Кувай.

7 сентября природоохранный прокурор внёс представление директору указанной организации. Иные меры реагирования будут приняты после получения результатов лабораторных исследований и заключений специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в реке Кама.

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