Москва, 8 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В случае появления при COVID-19 на фоне других респираторных симптомов одышки, являющейся наиболее грозным признаком нового заболевания, необходимо в срочном порядке обращаться ко врачу. Об этом 8 сентября рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Пшеничная добавила, что на протяжении последнего времени у COVID-19 не было отмечено каких-либо новых симптомов и все они описаны еще в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого собрания Павел Шумихин заявил, что заявление замминистра здравоохранения Фисенко о возможности добавления в новую, 12-ю версию методических рекомендаций по лечению COVID-19 альтернативных схем лечения произвело немалый резонанс.