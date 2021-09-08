Каракас, 8 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Власти США и Колумбии хотят сорвать переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, и это можно доказать. Об этом венесуэльский президент Николас Мадуро заявил 7 сентября в выступлении, которое транслировалось в Twitter.

Kremlin.ru Николас Мадуро

По его словам, в ближайшее время будут представлены доказательства того, что правительство Колумбии хочет сорвать переговоры. Так, 6 сентября члены делегации получали указания о прекращении переговоров из президентского дворца в Боготе.

«Из Колумбии и США готовят международный заговор, чтобы положить конец диалогу, который мы терпеливо и мудро выстраивали и который мы хотим сохранить», — сказал Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе правительство и оппозиция Венесуэлы приступили к переговорам в Мексике при посредничестве Норвегии. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании. В начале сентября начался новый раунд переговоров.

Читайте также: В Мексике начались переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы