Пенза, 8 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Пензе в торгово-развлекательном комплексе «Коллаж» в пятницу, 10 сентября, специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики приглашают желающих принять участие в акции «Островок здоровья», организованной в рамках Дня трезвости. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Пензенской области.

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Горожане смогут узнать свой индекс здоровья и получить консультацию медицинского психолога областной наркологической больницы. Отмечается, что мероприятие пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе очередной прививочный пункт разместился с 12 августа в торговом центре «Атак», расположенный по улице Антонова.

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